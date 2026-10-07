Identifican a un vecino de Gijón como presunto autor de una estafa informática a una empresa de Almería

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la CiberComandancia, han identificado a un vecino de Gijón como presunto responsable de una estafa cometida contra una empresa de Almería mediante la modificación fraudulenta de la cuenta bancaria de uno de sus proveedores.

Según ha informado la Guardia Civil, el investigado se hizo pasar por un proveedor de la empresa con el objetivo de conseguir que el importe de una factura pendiente fuese transferido a una cuenta bancaria que estaba bajo su control.

La investigación comenzó después de que el departamento de facturación de la compañía recibiera un correo electrónico relacionado con una factura que estaba pendiente de pago. El mensaje aparentaba haber sido enviado por uno de sus proveedores habituales y comunicaba un supuesto cambio en los datos bancarios donde debía realizarse el ingreso.

Atendiendo a las instrucciones recibidas, la empresa efectuó una transferencia de 6.000 euros a la nueva cuenta bancaria indicada en el correo electrónico.

Posteriormente, tras ponerse en contacto con el proveedor para comprobar la información, la empresa descubrió que este no había solicitado ninguna modificación de sus datos bancarios. De este modo, se confirmó que el correo formaba parte de una estrategia fraudulenta destinada a desviar el importe de la factura.

Después de presentar la correspondiente denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia puso en marcha las actuaciones necesarias para averiguar el origen de las comunicaciones y localizar el destino del dinero transferido.

Los investigadores estudiaron los datos relacionados con la dirección de correo electrónico empleada, la documentación correspondiente a la factura y la información asociada a la cuenta bancaria que recibió la transferencia.

Las investigaciones permitieron reconstruir el recorrido seguido por los fondos y recopilar datos que resultaron determinantes para establecer la identidad de la persona vinculada a la recepción del dinero.

Las actuaciones llevadas a cabo junto con el Equipo de Policía Judicial de Gijón permitieron esclarecer lo sucedido e identificar al presunto responsable de la operación fraudulenta.

De esta manera, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa y ha remitido las correspondientes diligencias a la autoridad judicial competente de Gijón.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de fraude informático puede ocasionar un perjuicio económico doble a las empresas que lo sufren, ya que, además de perder el dinero abonado mediante la transferencia fraudulenta, la compañía mantiene la obligación de pagar la factura al proveedor legítimo.

Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de estafas, recomienda adoptar varias medidas de prevención: comprobar siempre por una vía de comunicación alternativa cualquier modificación de una cuenta bancaria, mediante una llamada a un número de teléfono conocido o, cuando sea posible, mediante contacto presencial; desconfiar de aquellos correos electrónicos que recurran a la urgencia, la confidencialidad o la presión para conseguir una respuesta rápida; comprobar detenidamente la dirección del remitente, aunque el mensaje pueda parecer auténtico; establecer protocolos internos específicos para verificar cambios en los datos bancarios; y proporcionar formación y concienciación al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales.