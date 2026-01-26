Huércal-Overa inicia las obras del futuro Parque de la Vida

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado los primeros pasos para poner en marcha la construcción del futuro Parque de la Vida, un proyecto que supondrá la transformación completa del actual Parque de la Era. El alcalde, Domingo Fernández, y el concejal de Obras, Blas Sánchez, han mantenido un encuentro de coordinación con la dirección facultativa, la empresa adjudicataria Inyfer Constructora y el equipo responsable del diseño, Paissano Arquitectura y Paisajismo, con el objetivo de ultimar los aspectos técnicos previos al inicio de las obras.

La intervención contempla la creación de un gran espacio verde de alrededor de 5.000 metros cuadrados, concebido como un parque urbano moderno que aspira a convertirse en un punto de referencia en materia de ocio y zonas verdes no solo para el municipio, sino también para la provincia de Almería.

El diseño del Parque de la Vida apuesta por una estética singular vinculada a la identidad local. Las áreas de juego infantil incorporarán elementos inspirados en la tradición minera y en la fauna aviar, combinando diversión y aprendizaje. El proyecto también organiza los espacios por franjas de edad, de manera que diferentes generaciones puedan disfrutar del parque de forma simultánea y segura.

Entre las dotaciones previstas se incluyen amplias zonas ajardinadas, praderas orientadas a favorecer la biodiversidad, espacios destinados a actividades culturales y artísticas, áreas pensadas para la convivencia vecinal y sistemas de riego e iluminación de bajo consumo. Todo ello se desarrollará respetando y conservando el arbolado existente.

El alcalde ha subrayado que esta actuación surge del diálogo con los vecinos y de las propuestas recogidas en la Agenda Urbana 2030. Según ha explicado, la inversión, que supera los 1,8 millones de euros, permitirá crear un nuevo espacio verde accesible y sostenible, pensado como punto de encuentro para las familias y como mejora directa de la calidad de vida en el municipio.

Fernández ha insistido en que el proyecto va más allá de la construcción de un parque, al tratarse de una apuesta por el bienestar y por un modelo de ciudad más amable y orientado al disfrute del espacio público.

Asimismo, el regidor ha enmarcado esta actuación dentro de un plan más amplio de renovación de la zona sur de Huércal-Overa. En este sentido, ha recordado que el proyecto se complementa con la futura glorieta de acceso desde la N-340A hacia la calle Júcar, una infraestructura que permitirá ordenar el tráfico y mejorar la seguridad en un punto conflictivo, además de modernizar la entrada al municipio.

El plazo de ejecución de las obras es de doce meses, por lo que el Ayuntamiento prevé que el Parque de la Vida pueda abrirse al público el próximo año, convirtiéndose en un nuevo espacio de referencia para el ocio al aire libre de los vecinos de Huércal-Overa.