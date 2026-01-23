Aparece un cadáver envuelto en una manta en Roquetas de Mar

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, envuelto en una manta, en una calle del barrio de Las 200 Viviendas en Roquetas de Mar. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre la identidad del fallecido.

Fuentes de la Comandancia han informado de que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 10:00 horas de este pasado jueves, después de que varios vecinos alertaran a los servicios de emergencia al descubrir el cadáver en el portal de un edificio situado en la calle Júpiter.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del servicio 061, quienes confirmaron el fallecimiento del hombre, según indicó el centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía. Posteriormente, se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver, que se llevó a cabo poco después de las 12:25 horas.

Según los primeros indicios, el cuerpo no presenta signos aparentes de violencia, por lo que las hipótesis iniciales apuntan a que no habrían intervenido terceras personas en su muerte. No obstante, la investigación continúa abierta y el cadáver será sometido a autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Por otra parte, la Guardia Civil descarta que este suceso guarde relación con el ocurrido el pasado mes de julio en la calle Blas Infante, en el mismo barrio, cuando se encontró el cuerpo de otro hombre fallecido en un punto de venta de drogas. En aquel caso, otro individuo fue detenido acusado de un delito contra la salud pública y de omisión del deber de socorro.