Huércal de Almería intensifica la campaña 'ADN Canino': ya han impuesto 27 sanciones

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha impuesto ya un total de 27 sanciones a propietarios de perros por no recoger los excrementos de sus mascotas en la vía pública a través del sistema de identificación genética puesto en marcha a través de la campaña ‘ADN Canino’. La iniciativa, implantada en el municipio en 2025, permite identificar a los propietarios de los animales mediante el análisis genético de las heces recogidas en la vía pública y su comparación con la base de datos municipal.

Desde la puesta en marcha de los controles se han analizado decenas de muestras recogidas en distintos puntos del municipio, lo que ha permitido localizar a los responsables de numerosos incumplimientos de la ordenanza municipal y tramitar los correspondientes expedientes sancionadores.

El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha recalcado que "el objetivo de esta medida no es recaudar, sino conseguir unas calles más limpias y fomentar el respeto y la convivencia entre vecinos". En este sentido, ha recordado que "la inmensa mayoría de propietarios de mascotas cumple con sus obligaciones, pero quienes no lo hagan deben saber que existen mecanismos para identificarlos y sancionarlos".

Coincidiendo con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Huércal de Almería va a intensificar durante los meses de junio, julio y agosto la recogida de muestras en diferentes puntos del municipio, con especial atención a las zonas verdes, parques, áreas caninas y espacios de mayor tránsito de mascotas. En este sentido, las sanciones por excrementos de perros en la vía pública pueden llegar hasta los 2.000 euros.

Además de la obligación de recoger los excrementos, el Ayuntamiento recuerda que la ordenanza municipal contempla también otras obligaciones para los propietarios de animales, como la limpieza de los orines o la inscripción de los perros en el registro genético municipal.

La campaña ‘ADN Canino’ forma parte de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Huércal de Almería para mejorar la limpieza urbana, promover la tenencia responsable de animales y facilitar la identificación de mascotas en caso de pérdida o abandono.