El municipio de Huércal de Almería contará con un Parque Multifuncional para las familias gracias a la alianza entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento huercalense

El presidente de la Institución, José Antonio García, y el alcalde, Ismael Torres, han firmado un convenio de colaboración para la financiación de esta nueva infraestructura en Barrio Visiedo, así como la construcción de un nuevo vial de conexión con el Barrio de ‘El Palomar’.

El acuerdo recoge una inversión conjunta de 1.220.000 euros cofinanciada por la Diputación, que aportará 1.000.000 de euros, y el Ayuntamiento de Huércal de Almería, que asumirá el resto, con el objetivo de que esta nueva infraestructura municipal sea una realidad en 2027.

El futuro parque, con una superficie de 4.500 m2, está concebido como un sistema continuo de espacios abiertos que integran áreas de actividad, zonas de estancia y elementos paisajísticos. El parque está concebido como un espacio dinámico, inclusivo y flexible, capaz de albergar tanto el uso cotidiano como actividades de carácter social, cultural y recreativo.

Este proyecto también aspira a garantizar la permeabilidad urbana y prevé la reserva de un espacio que permita una futura conexión entre los barrios VIsiedo y ‘El Palomar’, fomentando la movilidad urbana y la unión de todo el municipio.

José Antonio García Alcaina ha destacado que con la firma de este convenio queremos plasmar el firme compromiso de la Diputación Provincial con Huércal de Almería. Es indudable que, hace unos años, Huércal se percibía principalmente como un municipio dormitorio o una zona comercial e industrial ligada a la capital. Sin embargo, gracias a la excelente gestión de Ismael, se ha convertido en un municipio con identidad y orgullo propios. Hoy en día, la gente quiere vivir y se siente orgullosa de ser de Huércal, principalmente porque ofrece las infraestructuras, recursos y servicios de una gran ciudad. La Diputación tenía que seguir apoyando este desarrollo para que el municipio continúe siendo un referente para todas las familias que deciden emprender su proyecto de vida aquí”.

En este sentido, ha reconocido el gran trabajo del equipo de Gobierno de Huércal de Almería: “Hay municipios que lideran no solo el desarrollo urbanístico, sino también el social y económico de la provincia, y Huércal es uno de ellos. La Diputación seguirá a su lado para hacerlo aún más grande. Enhorabuena por este importantísimo proyecto que sitúa a Huércal de Almería a la vanguardia y lo hace aún más atractivo para las familias. La Diputación siempre tendrá la mano tendida para seguir impulsando al municipio más joven de la provincia”.

Por su parte, Ismael Torres ha agradecido a Diputación por su apoyo constante, por la financiación y por esta gran inversión que va a seguir transformando Huércal de Almería.”Nuestro municipio es un referente en familia, en infraestructuras y en todo lo que suponga innovar, cambiar y renovar una ciudad. La hemos transformado en estos últimos años, y gran parte del mérito de esta evolución se debe a la Diputación Provincial de Almería; manteniendo la misma línea de apostar siempre por el futuro de los huercalenses”.

Asimismo, ha explicado que esta inversión dará el toque de modernidad que necesitaba y creará un nuevo espacio que seguirá atrayendo a vecinos de otros municipios, tal y como ya ocurre con Loquilandia. Este nuevo proyecto se convertirá en nuestro segundo Loquilandia. “Será un espacio diseñado para el disfrute de los vecinos, que unirá ocio, medio ambiente y áreas de esparcimiento”.

El futuro parque estará dividido en tres zonas

Una zona deportiva.

Una zona de juegos infantiles.

Una gran plaza que funcionará como un ágora (punto de reunión moderno, funcional y accesible).