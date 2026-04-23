ESPACIO DE TURISMO

Los hornazos de Somontín hacen goloso a San Marcos en el Valle del Almanzora

La panadería Portaz elabora en horno de leña unos 500 de estos artesanales bollos dulces con huevo duro, que también es tradición amasar en muchos hogares de la comarca

Onda Cero Almería

Almería |

Los hornazos es una de las tradiciones reposteras más asentadas en la provincia de Almería

Por 'San Marcos' se elaboran y comen en la comarca del Almanzora, sobre todo; por el 'Día de la Vieja' en el Levante; por el 'Jueves Lardero' en la zona del Andarax; el 'Domingo de Resurrección' en el Norte y Los Vélez,...y así

Un dulce unido a las meriendas camperas de esas ancestrales celebraciones, que no se pierden y tienen el relevo garantizado en los jóvenes.

Varias son las formas de presentarlos: con un huevo encima o más, con huevo de color natural o pintado, con una cruz de masa coronando el huevo, redondos, alargados,....pero siempre apetecibles.

Una oportunidad más para hacer escapadas de cercanía con niños.

De lunes a viernes a las 12,50 h, viajamos y comemos con Pepe Ballesteros

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