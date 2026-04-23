Los hornazos de Somontín hacen goloso a San Marcos en el Valle del Almanzora

Los hornazos es una de las tradiciones reposteras más asentadas en la provincia de Almería

Por 'San Marcos' se elaboran y comen en la comarca del Almanzora, sobre todo; por el 'Día de la Vieja' en el Levante; por el 'Jueves Lardero' en la zona del Andarax; el 'Domingo de Resurrección' en el Norte y Los Vélez,...y así

Un dulce unido a las meriendas camperas de esas ancestrales celebraciones, que no se pierden y tienen el relevo garantizado en los jóvenes.

Varias son las formas de presentarlos: con un huevo encima o más, con huevo de color natural o pintado, con una cruz de masa coronando el huevo, redondos, alargados,....pero siempre apetecibles.

Una oportunidad más para hacer escapadas de cercanía con niños.

De lunes a viernes a las 12,50 h, viajamos y comemos con Pepe Ballesteros