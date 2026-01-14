El Hip Hop Street Vícar 2026 transforma el municipio en la capital de la cultura urbana con música, arte y deporte

La jornada promete ser una explosión de hip hop, arte y deporte callejero, con actividades que incluyen breaking, graffiti, freestyle, BMX, skateboard y baloncesto 3×3, así como una oferta musical variada para todos los públicos.

En el escenario principal de la Plaza Anfiteatro de La Gangosa, el público podrá disfrutar de conciertos de destacados artistas como Erick Hervé, conocido por su estilo fluido y letras directas; el dúo murciano Piezas & Jayder, inmerso en la gira de su álbum doble Dual; y la rapera hispano-argentina Sofía Gabanna, cuyas letras exploran temas como el amor, la vida y el tiempo.

Además, este año el festival celebra el 20º aniversario del Campeonato Internacional “Duelo en el Desierto”, que reunirá a los mejores breakers en una competición que se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de Deportes junto con el torneo de baloncesto 3×3.

Como novedad destacada, Hip Hop Vícar ‘mini’ vuelve por tercer año consecutivo para acercar la cultura urbana a los más pequeños, con talleres de skateboarding, poesía, letter­ing y dibujo, fomentando la participación de toda la familia.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha subrayado el papel del festival en la promoción de la juventud y el talento local, resaltando que el evento sitúa al municipio como un referente de la cultura urbana en Andalucía.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Con una programación que combina competición, música y arte, el Hip Hop Street Vícar 2026 se perfila como una jornada vibrante y accesible para todos los públicos, consolidando a Vícar como epicentro de la escena urbana nacional.