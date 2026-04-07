Hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras la llegada de una patera a Cabo de Gata

La llegada de una patera a la costa de Almería ha dejado como resultado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la Playa de la Fabriquilla, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El aviso se recibió sobre las 14:45 horas, cuando se informó de que una embarcación neumática había alcanzado la costa. Según las primeras informaciones, varias de las personas que viajaban en ella se lanzaron al agua para intentar llegar a tierra por sus propios medios tras el desembarco.

Ante esta situación, el servicio de emergencias 112 Andalucía activó un dispositivo en el que participaron la Guardia Civil, Cruz Roja y otros equipos de intervención, con el objetivo de asistir a los ocupantes de la patera y controlar la llegada.

Durante la actuación en la zona, los agentes localizaron el cadáver de un varón, en circunstancias que ahora se investigan. Por el momento, no ha trascendido el número total de personas que viajaban en la embarcación ni el estado en el que se encontraban el resto de ocupantes tras alcanzar la costa.