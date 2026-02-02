Hallan el cuerpo sin vida de un hombre tras el desembarco de una patera en Carboneras

Los equipos de emergencia han localizado y recuperado este lunes el cadáver de un hombre en el mar, a la altura de la playa de Los Muertos, en el municipio almeriense de Carboneras. El suceso está relacionado con la llegada de una patera, durante cuyo desembarco se ha producido también al menos un herido de gravedad.

Según han indicado fuentes de la investigación, alrededor de las 12:45 horas se recibió una alerta por la llegada de una embarcación rápida que alcanzó la costa para dejar a sus ocupantes y se alejó posteriormente mar adentro.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, que encontraron el cuerpo sin vida de un varón y prestaron asistencia a otro hombre que presentaba una lesión en una pierna. Además, fueron auxiliadas otrasnueve personas, todas ellas en buen estado de salud.

El operativo continúa activo ante la posibilidad de que haya más embarcaciones implicadas en actividades de inmigración irregular. El fallecido ha sido trasladado al puerto de Carboneras para continuar con las diligencias correspondientes.