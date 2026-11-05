Hallan un cadáver en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora

El cuerpo sin vida de una persona ha sido localizado este jueves por la mañana en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería). Por el momento, no han trascendido datos sobre su identidad ni las circunstancias de la muerte.

Según ha informado el 112 Andalucía, un ciudadano llamó al servicio de emergencias sobre las 8.30 horas para alertar del hallazgo del cadáver a la orilla del mar.

La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y confirmó la presencia del cuerpo. A continuación, se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver y su posterior identificación.