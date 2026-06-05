MUNDIAL 2026

Habrá pantallas en los bares para seguir la fase de play-offs de la UD Almería y el Mundial de Fútbol

La medida "excepcional" dictada en un Bando por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, subraya en esta autorización la utilización de dispositivos audiovisuales "sin amplificación de sonido"

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Pantallas en los bares para seguir la fase de play-offs de la UD Almería y el Mundial de Fútbol | ONDA CERO ALMERIA

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dictado un Bando municipal por el que se autoriza, de manera excepcional, a los establecimientos hosteleros que cuenten con la correspondiente autorización de terrazas y veladores, a trasladar al exterior pantallas y dispositivos audiovisuales para que sus clientes puedan seguir las retransmisiones de los encuentros correspondientes a los play-offs de ascenso de la UD Almería a Primera División y los partidos del Mundial de Fútbol 2026. La autorización se concede expresamente sin amplificación de sonido. Esta medida responde al interés que generan ambos acontecimientos deportivos y a su repercusión positiva en la actividad económica del sector hostelero, facilitando además espacios de encuentro y convivencia en la ciudad durante la celebración de estos eventos.

Según recoge el Bando, la autorización tendrá vigencia los días 6 y 9 de junio de 2026, coincidiendo con la primera eliminatoria del play-off de ascenso; los días 14 y 20 de junio de 2026, correspondientes a la segunda eliminatoria o final por el ascenso a Primera División; y durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol. De esta forma, los clientes de los establecimientos hosteleros podrán seguir al aire libre las retransmisiones deportivas, contribuyendo a dinamizar la actividad social y económica de la ciudad y favoreciendo la animación en las calles durante estas jornadas.

Además, en el Bando, la alcaldesa hace un llamamiento al buen criterio y al sentido común de empresarios hosteleros, clientes y usuarios para hacer compatible la emoción del deporte con el necesario derecho al descanso de los vecinos, recordando que el incumplimiento de estas condiciones podrá ser objeto de sanción.

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