Gymkana Biofotosub en Aguadulce

Aquatours Almería Aventuras Submarinas organiza un concurso para buceadores con el nombre 'Gymkana Biofotosub'. Para participar se requiere una certificación de buceo.

El objetivo es fotografíar 20 especies marinas. Cada uno tendrá un puntaje. El mayor puntaje es el ganador. No importan la calidad de la fotografía, y si el buceador no tiene cámara, se la prestan.

El primer premio es 500€ y una Enciclopedia del Buceo recreativo (on line), el segundo premio es de 300€ y una Enciclopedia del Buceo recreativo (on line), y el tercero de 200€ y la Enciclopedia. Además, todos los participantes recibirán obsequios y entre todos habrá sorteos de Bolsas para recolección de residuos (especiales para buceo), tote bags, camisetas y cursos PADI AWARE.

El número de inscripciones se limita a 40.

La actividad cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la colaboración de dos entidades: PADI y BLUE WAVE ALLIANCE.

Más informacion: https://www.aquatoursalmeria.es/