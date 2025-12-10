Ginos Oliveros, el restaurante italiano de referencia en Almería, estrena temporada navideña con menús especiales

El aroma de la cocina italiana lleva más de tres años instalado en el barrio Oliveros gracias a Ginos, el único restaurante de la enseña presente en la ciudad de Almería. Desde su apertura en junio de 2021 en la calle Canónigo Molina Alonso, 6, el local se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan recetas tradicionales italianas con una elaboración cuidada. Así lo confirma la alta afluencia de visitantes y el reconocimiento que ha ido ganando entre el público local, que lo ha situado como un referente gastronómico en la zona.

Ginos pertenece a Alsea, compañía líder en restauración, y este año conmemora el 40º aniversario de la marca. Una trayectoria que se refleja en sus platos: pastas cocinadas al momento, pizzas elaboradas de forma artesanal y recetas que mantienen la esencia de la cocina italiana. En sus fogones se han preparado miles de platos desde su inauguración, con especial predilección entre los almerienses por propuestas como los spaghetti alla carbonara, los rigatoni al forno o la pizza Prosciutto e Funghi.

Su responsable en Almería, Pedro Páez, destacaba recientemente en una entrevista realizada en las ondas de estos micrófonos, Onda Cero Almería la esencia del restaurante: una cocina elaborada al momento, con ingredientes seleccionados y platos preparados en sartén para conservar todo el sabor. “Queremos que cada cliente encuentre su opción ideal”, explicaba, recordando que el restaurante ofrece también alternativas sin gluten, opciones vegetarianas y un completo menú infantil.

Con la llegada de las fiestas, Ginos Oliveros pone a disposición de los clientes tres menús navideños para grupos de dos personas o más, con precios cerrados de 24,95€, 26,95€ y 32,95€, todos ellos disponibles hasta el 11 de enero. Incluyen un brindis de bienvenida con lambrusco rosado y combinan recetas clásicas con incorporaciones creadas para esta campaña.

Entre las novedades de esta temporada destacan platos como los rigatoni di carrillera al forno o los girasoli di langosta alla pirata, además de la incorporación de la frittatina en los entrantes y la delizia de panettone entre los postres, un guiño directo a la tradición navideña italiana.

Las reservas pueden realizarse en persona, a través del teléfono 950 50 43 10, o mediante la aplicación de fidelización Club by, una herramienta pensada para facilitar la gestión de celebraciones y encuentros familiares durante estas semanas.

Situado junto a espacios culturales y a pocos minutos del puerto, Ginos cuenta con un salón interior y dos terrazas, una exterior y otra cubierta, que permiten elegir ambiente según la ocasión. La combinación de cocina, ubicación y servicio han convertido el restaurante en un punto de encuentro habitual para familias, parejas y visitantes que buscan una experiencia completa.