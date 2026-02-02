PESCA

La flota de arrastre de Almería inicia la parada biológica hasta el 5 de marzo

Cincuenta embarcaciones de los principales puertos de la provincia detienen su actividad para proteger la reproducción de las especies y garantizar la sostenibilidad del caladero

Onda Cero Almería

Almería |

pesca de arrastre
pesca de arrastre | diario almeria

La flota de pesca de arrastre de la provincia de Almería ha comenzado este lunes un nuevo periodo de parada biológica, que se mantendrá activo hasta el 5 de marzo, una medida orientada a la preservación de los ecosistemas marinos y que el sector viene aplicando de forma continuada desde hace más de dos décadas.

Según ha informado la Organización de Productores Pesqueros de Almería, en esta iniciativa participan 50 barcos con base en los puertos de Almería, Adra, Carboneras y Garrucha, que cesarán temporalmente su actividad extractiva.

El objetivo principal de esta interrupción es permitir la recuperación de las poblaciones pesqueras, especialmente durante los momentos clave de reproducción de las especies más representativas del caladero. Esta parada se enmarca, además, dentro del plan Medwest, que regula el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo y contempla otros periodos de inactividad obligatoria a lo largo del año.

Desde el sector destacan que este tipo de medidas evidencian el compromiso medioambiental de los pescadores almerienses y su implicación directa en la conservación del medio marino, como base para garantizar la continuidad de la actividad pesquera en el futuro.

Durante estas semanas se espera un impacto positivo en especies como la merluza, que atraviesa una fase crucial de puesta y desarrollo larvario, así como en el salmonete, cuyos ejemplares reproductores se encuentran en un momento clave de maduración.

La elección de las fechas responde a un consenso entre la comunidad científica, las administraciones públicas y el propio sector, con el fin de maximizar la regeneración de los recursos y asegurar la sostenibilidad del caladero almeriense.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer