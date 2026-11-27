Sindicatos y patronal han suscrito este viernes el nuevo convenio colectivo de trabajo del sector de manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores de la provincia de Almería que, tras una extensa negociación, ha logrado incorporar subidas salariales para unos 30.000 trabajadores del sector con el sistema retributivo acordado hasta 2030 a propuesta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) durante la firma del convenio en la sede de la Delegación de Empleo, donde han detallado que mediante un sistema de "suelo y techo" se garantizará que los salarios queden siempre por encima del SMI.

En esta línea, las partes han explicado que si el SMI se congela o sube por debajo del 2,5 por ciento, el salario del convenio subirá igualmente un 2,5 por ciento cada año. No obstante, si el SMI sube por encima del 2,5 por ciento, el convenio aplicará ese incremento del SMI más un 0,5 por ciento. Para 2027, con un SMI ya situado un 5,3 por ciento por encima, este diferencial garantiza un 5,8 por ciento.

En cuanto al "techo", el acuerdo establece una revisión de las tablas salariales al alza cuando el IPC real supere la subida ya aplicada del SMI más el 0,5 por ciento pero con dos condicionantes: un límite máximo del 1,5 por ciento anual y sin generar atrasos.

Además de estas garantías salariales pactadas por las partes, también se ha acordado una reducción de la jornada máxima semanal, que baja de las 46 a las 44 horas con una distribución irregular del diez por ciento conforme al Estatuto de los Trabajadores, así como una mayor remuneración entre la hora 41 y 44, que se abonarán por encima de la hora ordinaria. El precio de la hora extraordinaria se incrementa de 10,55 euros a 14 euros.

El convenio incorpora un plus de transporte de 1,75 euros por día efectivo de trabajo y distintas mejoras en materia de contratación, garantías de las condiciones laborales, licencias y permisos, entre otras cuestiones.