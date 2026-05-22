Festival Murmura volverá a celebrar con música, naturaleza y gastronomía las excelencias de la Alpujarra Almeriense

La sexta edición del festival 'bouquet' de la provincia de Almería se ha presentado esta mañana junto a organizadores y la Diputación de Almería. Festival Murmura se ha convertido en todo un referente de su formato ‘bouquet’ alejado de las

aglomeraciones, consolidándose en la agenda primaveral de la provincia almeriense y la comunidad autónoma andaluza con sus bases fundacionales intactas: conseguir la excelencia aunando música de calidad, los mejores productos gastronómicos de la tierra, las bondades de la naturaleza y de su patrimonio cultural y ambiental poniendo en valor La Alpujarra Almeriense.

La Sala de Prensa de la Diputación Provincial ha sido escenario de la presentación oficial de un evento que reunirá en el cartel principal a nombres tan destacados como 091, Miguel Campello, Rufus T. Firefly, Arco y muchos más en Laujar, pero que también volverá a ofrecer multitud de actividades complementarias como secret show, ruta de senderismo guiada, gastronomía, cuentos de tradición oral, poesía, teatro o encuentros profesionales en localidades como Rágol, Fondón, Bayárcal, Canjáyar,

Alcolea, Beires, Almócita, Enix y Alboloduy. Con la presencia de numerosos alcaldes de la Alpujarra almeriense, la vicepresidenta de Diputación y alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha asegurado que "en tan solo seis ediciones, este festival ha sabido convertirse en una de las propuestas culturales más singulares no solo de la Alpujarra, sino de toda la provincia de Almería, gracias a una fórmula que combina de manera magistral música, gastronomía, patrimonio y naturaleza en distintos municipios de la comarca. Murmura ha conseguido algo muy importante: unir a toda una comarca en torno a la cultura y la música. Y ese cariño, esa implicación y ese amor por el territorio que ponen la organización y los municipios participantes se perciben claramente en cada edición y coincide plenamente con los grandes objetivos de Diputación a la hora de vertebrar el territorio y asumir el éxodo demográfico. Un festival que no deja de crecer, consolidarse y elevar el nivel año tras año".

Por su parte, desde Crash Music, su responsable Diego Ferrón, ha recordado que "Murmura fue premiado a la 'Mejor Programación Cultural' en los premios internacionales Iberian Awards el pasado mes de marzo y es un festival distinto a todos, algo que lleva en su ADN desde su nacimiento en la primavera de 2021. Festival Murmura representa otra forma de vivir un evento cultural y musical, que va mucho más allá del concepto del festival al uso, porque el objetivo no es la masificación, sino generar un espacio de

convivencia donde la gastronomía de la zona, su naturaleza, el patrimonio y los habitantes de la Alpujarra almeriense y quienes vienen de fuera lo sientan como algo especial y propio. Y ese premio Iberian Awards y la respuesta del público nos reafirma en ello", apunta.

Detalles de la sexta edición

En cabeza del cartel de los conciertos del sábado, 30 de mayo, en la Plaza de Toros de Laujar (17.30h – 2.00h), estará 091, la banda rockera granadina comandada por José Ignacio Lapido y José Antonio García es toda una garantía de actitud y canciones atemporales. De pasión y corazón sabe y mucho Miguel Campello, quien fuera voz del grupo de culto Elbicho y que sigue mezclando sus melismas flamencos con todo tipo de músicas. Rufus T. Firefly hará volar la imaginación del público a base de una psicodelia reposada que a veces se hace sintética y otras más distorsionadas pero siempre con buen gusto.

Ale Acosta (antes en el dúo Fuel Fandango) ofrecerá su siempre elegante querencia electrónica y El Nido representa a uno de los máximos valores de acerca el folk castellano a todos los rincones del país. Antes, el propio sábado, habrá otro más que interesante póker de nombres propios en el Escenario Bodega en la Bodega Cepa Bosquet de Fuente Victoria (11.30h-17.00h). Arco es quien fuera motor de El Puchero del Hortelano, que ha forjado una sólida carrera en solitario con discos que transmiten verdad, honestidad y una capacidad de conectar con el público a prueba del paso del tiempo. Desde las islas británicas llegarán The Molotovs, que aportarán otra dosis genuina de rock con la insultante juventud de dos hermanos, chico y chica, que no fue impedimento para abrir conciertos de Iggy Pop o ser recomendados por Blondie o Loquillo. Guadalupe Plata pondrá toda su fuerza instrumental y vocal para dar más calor al festival, mientras que Maruja Limón harán lo propio desde su denominación de origen almeriense.

Además, la voz inconfundible de Amparo Sánchez (de Amparanoia) volará libre en la próxima edición de Murmura en la sesión de clausura del domingo, 31 de mayo, a las 12.30 horas en la Bodega Barea Granados de Padules. Las entradas para estos eventos se pueden comprar de forma individual o conjunta. Las entradas, resto de servicios disponibles, como buses lanzadera, y toda la información actualizada se puede consultar a través de la página web oficial https://festivalmurmura.com/.

Concierto de bienvenida, secret show y actividades complementarias:

La inauguración del festival será el viernes, 29 de mayo, en la Plaza de Rágol con la presencia institucional a las 19.30 horas y con concierto de Gata Brass Band, divertida formación de swing y jazz de Almería a las 20.00 horas. Una hora más tarde, a las 21.00 horas, la actividad se trasladará a la Bodega Pura Vida de Fondón, donde habrá encuentro profesional de bienvenida de Crash Music y un secret show por desvelar a las 22.30 horas. Por su parte, será en la matinal de domingo cuando se concentren el resto de actividades complementarias. De hecho, a las 10.00 horas comenzará una ruta de senderismo guiada y en familia desde Bayárcal, y a las 10.30 horas habrá una degustación gastronómica con desayuno molinero en Almazara de la Vega en Canjáyar. Poco después, a las 12.00 habrá una actividad familiar con cuentos de tradición oral con Paula Mandarina en Alcolea, una slam poética con Juanmo y Los Sueños Eléctricos en Beires, microteatro con Las Cruces Teatro en Almócita, una sesión dj de Ed Ualías en Enix, y una gymkana familiar en Alboloduy. La sexta edición de Festival Murmura se celebrará del 29 al 31 de mayo, organizado por Crash Music y la Fundación Music For All y con el apoyo institucional de la Diputación Provincial con Sabores Almería e Identidad Almeriense. Además, cuenta con el patrocinio principal de Estrella de Levante y la colaboración oficial de Brugal, Schweppes, Cupra Indalo Motor, Luxapears y Grupo Ecoinver.