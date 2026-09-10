El Faro de Roquetas será imagen del cupón de la ONCE el 15 de septiembre

5 millones de cupones de la ONCE están a la venta desde el 10 de septiembre con la imagen del Faro de Roquetas y el logo del 250 aniversario de la localidad

El sorteo se celebrará el día 15 de este mes y se ha presentado en el Museo Casa Anita de la ciudad con la asistencia de la directora de la Organización Nacional de Ciegos de España en Almería, María Jesús Segovia, el director en El Ejido, Alfonso Rodríguez, y el consejero territorial, Luis Muñiz.

También ha intervenido el alcalde roquetero Gabriel Amat, quien ha repasado la evolución del municipio en sus tres décadas como primer edil, posiblemente el más veterano de toda España.

Por su parte, la Presidenta de la Asociación 250 Aniversario de Roquetas, María José López Carmona, ha desvelado que la petición de este cupón se realizó "tímidamente y sin esperanzas" en 2024. López Carmona ha expuesto en grandes rasgos cómo fueron los inicios de Roquetas cuando, por sus dimensiones, le llamaban 'lugar', ni siquiera pueblo.