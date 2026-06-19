Fallece una persona electrocutada en Almería

La Policía Nacional investiga la muerte de una persona que falleció electrocutada en la madrugada de este viernes, 19 de junio, tras sufrir una descarga en una torreta de alta tensión situada en la zona de La Juaida, en Almería capital, cerca del municipio de Viator.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el aviso se recibió a las 00:59 horas, cuando varios testigos alertaron de que una persona había sufrido una descarga eléctrica en una torreta ubicada en el Camino del Marchal.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio del Poniente, que realizaron el rescate con ayuda de una escala, así como agentes de la Policía Local y Nacional y sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes confirmaron el fallecimiento.

El 112 también dio aviso a la compañía Endesa, además de movilizar a Protección Civil y a la Policía Local de Viator, debido a la cercanía del suceso con este término municipal.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas de este trágico suceso.