Declarado un incendio forestal en el paraje El Saltador de Carboneras

El Plan Infoca trabaja desde primeras horas de este miércoles en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje El Saltador, dentro del término municipal almeriense de Carboneras. En la zona operan dos helicópteros semipesados, dos medios de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, además de un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Según ha informado el propio dispositivo a través de la red social X, el fuego se originó a las 9:50 horas, momento en el que se activó un primer despliegue de medios aéreos, terrestres y personal técnico. Posteriormente, a las 10:30 horas, se reforzó la intervención con la incorporación de un segundo helicóptero semipesado y un tercer grupo de bomberos forestales.

Este incendio se produce en plena época de alto riesgo, iniciada el pasado 1 de junio. En lo que va de año, el último balance oficial del Infoca en la provincia de Almería contabiliza 25 intervenciones, de las cuales 16 fueron conatos y nueve incendios, que han afectado a más de 417 hectáreas.

Antes de la activación del periodo de riesgo alto, ya se habían registrado cinco incendios forestales en los últimos diez días de mayo. El más destacado fue el declarado el 21 de mayo en el paraje El Pocico, en la zona minera de La Vagoneta, que arrasó unas 223,57 hectáreas entre los municipios de Almería y Huércal de Almería.