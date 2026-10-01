FAAM recibe el certificado de calidad de la ACSA por su atención a personas con discapacidad

La Residencia para Personas Gravemente Afectadas de FAAM ha recibido el certificado de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ACSA, que reconoce el trabajo desarrollado por el centro para mejorar de forma continua la atención a sus residentes.

La acreditación se enmarca en el proyecto «La atención centrada en la persona como motor de empleo en la economía social», impulsado con financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social y CEPES, y cofinanciado por la Unión Europea. El programa busca extender este modelo de atención a los distintos centros y servicios de FAAM.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, fue el encargado de entregar oficialmente el certificado durante un acto celebrado en la propia residencia. En el encuentro participaron también el presidente de FAAM, Valentín Sola, la coordinadora de los proyectos CEPES en Almería, Isabel Rueda, la directora del centro, María del Mar Soriano, y trabajadores de la residencia.

Durante el acto se destacó el papel de los profesionales en el proceso de acreditación y las mejoras introducidas tanto en la organización como en la atención a las personas residentes. Desde FAAM se ha señalado que el reconocimiento supone también un compromiso para continuar avanzando en la calidad de los servicios.

La certificación llega después de un proceso de evaluación en el que se ha analizado el funcionamiento del centro y su apuesta por una atención adaptada a las necesidades de cada persona. Para FAAM, este reconocimiento refuerza un modelo basado en la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

La jornada terminó con la entrega del diploma y una fotografía conjunta de los representantes de FAAM y de los profesionales del centro, seguida de un desayuno de convivencia para celebrar la obtención de esta acreditación.