Juicio este viernes por el accidente mortal en el que fallecieron la directora de un hospital de Navarra y su marido

El accidente, ocurrido en julio de 2021 en Níjar, causó la muerte de María Zandio y su marido, además de heridas a los dos hijos adolescentes de la pareja.

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería juzgará este viernes al camionero acusado de provocar el accidente de tráfico ocurrido en julio de 2021 en el que perdieron la vida la entonces directora asistencial del actual Hospital Universitario de Navarra, María Zandio, y su marido, Francisco Javier Perales, agente de la Policía Foral.

La vista oral está señalada para las 10,10 horas. La Fiscalía solicitará cuatro años de prisión para el acusado por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros dos delitos de lesiones por imprudencia grave, todos ellos en concurso ideal, debido a que los dos hijos de la pareja también sufrieron heridas en el siniestro.

El Ministerio Público atribuye el accidente a un exceso de velocidad del conductor y reclama además que se le prohíba conducir vehículos a motor durante seis años, así como la pérdida definitiva de la vigencia de sus permisos de conducción.

La acusación particular también considera al investigado responsable de los mismos delitos, aunque solicita una condena de seis años de prisión y nueve años de retirada del permiso de conducir. Esta parte sostiene que las circunstancias del accidente revisten una especial gravedad, dado que fallecieron dos personas y otras dos resultaron heridas, una circunstancia que podría permitir al juez incrementar la pena.

El accidente se produjo alrededor de las 12,00 horas del 5 de julio de 2021, cuando el acusado conducía un camión de empresa por la carretera AL-3108, que comunica Níjar con San Isidro. Según la acusación de la Fiscalía, circulaba a 92 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 70 kilómetros por hora.

Al alcanzar el punto kilométrico 1,2 de esta carretera, el camión se habría salido de la calzada por el lado derecho. Para reincorporarse a la vía, el conductor habría realizado una maniobra brusca que le llevó a ocupar el carril contrario, por el que circulaba el vehículo en el que viajaban las víctimas.

El camión colisionó frontalmente con el turismo de la familia. Como consecuencia del impacto fallecieron María Zandio y Francisco Javier Perales, mientras que sus dos hijos, ambos adolescentes y situados en los asientos traseros, sufrieron heridas de consideración.

La muerte de la médica causó una profunda conmoción en Navarra y especialmente en el sistema sanitario navarro, donde había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Tras el accidente, el Gobierno de Navarra destacó su papel dentro del equipo encargado de gestionar la pandemia de covid-19.

Junto a las penas de prisión y las medidas relacionadas con el permiso de conducir, tanto la Fiscalía como la acusación particular reclaman indemnizaciones para los familiares y las personas afectadas que ascienden a 1.335.000 euros. De esta cantidad, la compañía aseguradora del camión ya habría abonado 1.221.000 euros.

El juez instructor decidió mantener al acusado en libertad provisional y estableció, tanto para él como para los responsables subsidiarios, una fianza adicional de 151.864 euros destinada a garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del accidente, cuya cuantía deberá fijarse durante el procedimiento.

María Zandio, que ejercía como directora asistencial del hospital desde 2019, recibió en octubre de 2021 un homenaje de compañeros y autoridades en reconocimiento a su trayectoria profesional. La facultativa estaba considerada una integrante fundamental del equipo que trabajó en la gestión de la pandemia de covid-19 y anteriormente había desempeñado el cargo de subdirectora de Procesos Ambulatorios y Diagnósticos en el mismo centro sanitario.