Encuentran un tercer cadáver, en una semana, en aguas limítrofes a Cabo de Gata

En sólo una semana, la Guardia Civil de Almería, ha rescatado el cadáver de una persona en aguas próximas a la costa de Carboneras. En este caso, el cuerpo sin vida fue localizado en el mar por un barco que atravesaba la zona durante la tarde de este miércoles. Fue entonces cuando procedió al aviso de emergencias. De momento, han trascendido pocos detalles salvo que el alertante dio aviso al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía sobre las 19,30 horas tras el hallazgo.

En ese momento, se puso en marcha el operativo de miembros de la Guardia Civil que acudieron al lugar, ubicado a unas 15 millas al este de la costa almeriense. Allí, recogieron el cuerpo y lo trasladaron hasta el Puerto de Garrucha, donde llegó sobre las 21,30 horas. Se trata del tercer cuerpo que aparece desde el pasado domingo, cuando se encontró un primer muerto en la zona de Las Salinas y otro más el lunes, a unas 17 millas al sureste de Garrucha.