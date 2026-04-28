Detenido tras acuchillar a una menor y varios intentos de robo en la Vega de Acá

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un hombre acusado de intentar cometer tres atracos con arma blanca en la zona de la Vega de Acá, en la capital almeriense, donde además habría herido en el muslo a una menor al tratar de robarle el teléfono móvil.

Según han indicado fuentes judiciales, el investigado está siendo procesado por tres delitos de robo en grado de tentativa y uno de lesiones leves en relación con estos hechos, que se tramitan mediante diligencias urgentes, por lo que se prevé la celebración de un juicio rápido en un plazo aproximado de dos semanas.

Los hechos se remontan a las 21,40 horas del pasado 21 de abril, cuando el detenido presuntamente abordó y amenazó en primer lugar a un grupo de cuatro personas que acababan de salir de cenar de un conocido restaurante ubicado en la calle Antonio Muñoz Zamora.

Las intimidaciones del sospechoso habrían provocado que el grupo saliera huyendo ante el temor por su seguridad. Posteriormente, y siguiendo su recorrido, el acusado habría intentado asaltar a una joven a las puertas de un gimnasio cercano, a la que también habría amenazado con el cuchillo, si bien esta logró escapar.

Finalmente, el arrestado se dirigió a la calle Ángel Gómez Fuentes, donde alcanzó a una menor. Tras interceptarla, le mostró un cuchillo mientras la sujetaba y la amenazaba para que le entregara su teléfono móvil, según recogen las diligencias y adelanta Diario de Almería.

Ante la negativa de la menor a entregar el dispositivo, el acusado la habría empujado y tirado al suelo, propinándole patadas en la zona de la clavícula y provocándole un corte en el muslo derecho con el arma blanca.

A pesar de la agresión, la joven consiguió huir y pedir ayuda a gritos, siendo auxiliada por varios viandantes que acudieron al lugar, lo que obligó al presunto agresor a darse a la fuga. Posteriormente, fue detenido en relación con estos hechos.

Según ha podido saber Onda Cero, la menor se encuentra en buen estado, pero "muy asustada por lo vivido", según apuntan fuentes familiares. La joven volvía a casa en una bicicleta eléctrica de la red municipal y fue en ese momento, al dejar el vehículo, cuando fue sorprendida por el agresor.