Solazo+Music 2026 en Almería: fechas, cartel y todas las novedades del festival

La nueva edición de Solazo+Music llega con una clara intención: hacer más cómodo, accesible y ordenado el evento. Entre las principales novedades destaca una redistribución del recinto, pensada para evitar aglomeraciones y facilitar el movimiento de los asistentes.
El espacio contará con zonas diferenciadas para escenario, restauración, servicios, emergencias, puntos de información y punto violeta, además de una zona adaptada para personas con movilidad reducida (PMR), sin desniveles y con buena visibilidad de los conciertos.
También se refuerzan los servicios básicos con:
- Zona gastronómica independiente con food trucks
- Más barras repartidas por el recinto para reducir colas
- Baños de alta gama, sustituyendo los sanitarios químicos por módulos climatizados
La mayor zona VIP en un festival de este tipo en España
Una de las grandes apuestas de esta edición será la ampliación de la zona VIP, que se presenta como la de mayor superficie en España dentro de festivales de este formato. Esta área está diseñada para quienes buscan una experiencia más exclusiva dentro del evento.
Nueva estética más natural y fresca
El festival también renovará su imagen con una decoración basada en vegetación y elementos naturales, con el objetivo de generar un ambiente más agradable y acorde a las altas temperaturas habituales en Almería durante esas fechas.
Cartel de Solazo+Music 2026: artistas confirmados
El cartel mezcla artistas de diferentes generaciones y estilos, combinando pop, indie, música urbana y clásicos del panorama nacional.
Entre los nombres más destacados figuran Delaossa, Sidonie y Marta Sánchez, junto a otros artistas como Malmö 040, Pole., OBK, Tam Tam Go, Natalia, Rebeca, Soraya, Nancys Rubias, Azúcar Moreno o King África.
Programación por días1 de mayo
- Marta Sánchez
- David Civera
- Danny Romero
- Roser
- Tam Tam Go
- Natalia
- Kiko y Shara
- Soraya
- Nancys Rubias
- DJs
2 de mayo
- Delaossa
- Sidonie
- Malmö 040
- Pole.
- Ku Minerva
- OBK
- Óscar El Ruso
- Sara de Las Chuches
- Azúcar Moreno
- DJs
3 de mayo
- Rebeca
- Viceversa
- King África
- Orquesta Nueva Línea
- DJs
Un evento consolidado en la agenda cultural de Almería
Con esta nueva edición, Solazo+Music refuerza su posición como uno de los festivales más destacados de la primavera en Almería, apostando por un formato accesible para todos los públicos y con mejoras centradas en la experiencia del asistente.
El evento volverá a convertir el Recinto Ferial en un punto de encuentro para miles de personas durante el puente de mayo, combinando música en directo, ocio y servicios adaptados a las necesidades actuales del público.