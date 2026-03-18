Solazo+Music 2026 en Almería: fechas, cartel y todas las novedades del festival

La nueva edición de Solazo+Music llega con una clara intención: hacer más cómodo, accesible y ordenado el evento. Entre las principales novedades destaca una redistribución del recinto, pensada para evitar aglomeraciones y facilitar el movimiento de los asistentes.

El espacio contará con zonas diferenciadas para escenario, restauración, servicios, emergencias, puntos de información y punto violeta, además de una zona adaptada para personas con movilidad reducida (PMR), sin desniveles y con buena visibilidad de los conciertos.

También se refuerzan los servicios básicos con:

Zona gastronómica independiente con food trucks

con food trucks Más barras repartidas por el recinto para reducir colas

repartidas por el recinto para reducir colas Baños de alta gama, sustituyendo los sanitarios químicos por módulos climatizados

La mayor zona VIP en un festival de este tipo en España

Una de las grandes apuestas de esta edición será la ampliación de la zona VIP, que se presenta como la de mayor superficie en España dentro de festivales de este formato. Esta área está diseñada para quienes buscan una experiencia más exclusiva dentro del evento.

Nueva estética más natural y fresca

El festival también renovará su imagen con una decoración basada en vegetación y elementos naturales, con el objetivo de generar un ambiente más agradable y acorde a las altas temperaturas habituales en Almería durante esas fechas.

Cartel de Solazo+Music 2026: artistas confirmados

El cartel mezcla artistas de diferentes generaciones y estilos, combinando pop, indie, música urbana y clásicos del panorama nacional.

Entre los nombres más destacados figuran Delaossa, Sidonie y Marta Sánchez, junto a otros artistas como Malmö 040, Pole., OBK, Tam Tam Go, Natalia, Rebeca, Soraya, Nancys Rubias, Azúcar Moreno o King África.

Programación por días

Marta Sánchez

David Civera

Danny Romero

Roser

Tam Tam Go

Natalia

Kiko y Shara

Soraya

Nancys Rubias

DJs

2 de mayo

Delaossa

Sidonie

Malmö 040

Pole.

Ku Minerva

OBK

Óscar El Ruso

Sara de Las Chuches

Azúcar Moreno

DJs

3 de mayo

Rebeca

Viceversa

King África

Orquesta Nueva Línea

DJs

Un evento consolidado en la agenda cultural de Almería

Con esta nueva edición, Solazo+Music refuerza su posición como uno de los festivales más destacados de la primavera en Almería, apostando por un formato accesible para todos los públicos y con mejoras centradas en la experiencia del asistente.

El evento volverá a convertir el Recinto Ferial en un punto de encuentro para miles de personas durante el puente de mayo, combinando música en directo, ocio y servicios adaptados a las necesidades actuales del público.