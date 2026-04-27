La comunidad del IES Algazul de Roquetas contra el cierre del módulo de FP para estudiantes con discapacidad funcional

Profesores, alumnos y progenitores se han manifestado este lunes a las puertas del IES Algazul de Roquetas ante la posibilidad de que desaparezca el programa de Formación Profesional Básica de Agrojardinería y Composiciones Florales en dos cursos dirigido a alumnado con necesidades educativas especiales.

Su supresión obligaría a que estos estudiantes tuvieran que participar de la Formación Profesional ordinaria con la disminución en la atención específica que necesitan.

Un anuncio similar se ha hecho para otros centros de la provincia y alguno más de Andalucía. Por ello, no se descarta unir fuerzas entre todos ellos para tratar de revertir esta situación.