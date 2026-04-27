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Aparece un cadáver en la playa Las Salinas, en Cabo de Gata

El hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se ha precisado la identidad de la persona fallecida

Europa Press

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
Imagen de archivo de las Salinas de Cabo de Gata | AMIGOS DEL PARQUE

La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de una persona en la playa de Las Salinas, en una zona correspondiente al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Según han informado fuentes de la Comandancia de Almería, el hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se ha precisado la identidad de la persona fallecida, la hora del hallazgo ni las circunstancias en las que ha aparecido el cuerpo.

Las mismas fuentes han señalado que por el momento no disponen de más información sobre el caso y que tampoco consta si pudiera haber otro cuerpo vinculado a este posible contexto migratorio.

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