CSIF denuncia una nueva agresión a un funcionario en la prisión de El Acebuche, la tercera en un mes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado una nueva agresión a un trabajador en la prisión de El Acebuche, lo que eleva a tres los ataques registrados en el último mes en el centro penitenciario almeriense.

Según el sindicato, los hechos ocurrieron en la tarde de este lunes. El interno implicado ya había protagonizado un incidente previo por la mañana, cuando insultó al funcionario tras indicarle que debía regresar a la unidad educativa. Posteriormente, en la zona de duchas, el preso se abalanzó sobre el trabajador y comenzó a propinarle puñetazos, provocando su caída al suelo y llegando a romperle las gafas.

La agresión pudo ser contenida gracias a la intervención de otros internos, que sujetaron al atacante hasta la llegada de más funcionarios, que lograron controlar la situación y evitar consecuencias más graves.

Desde CSIF Almería advierten de que este suceso “no es un hecho aislado”, ya que se suma a otra agresión durante Semana Santa y a un intento de ataque a una maestra en una actividad formativa. El sindicato denuncia un aumento de la conflictividad, así como una pérdida de control en algunos módulos del centro.

En este contexto, la organización recuerda que ya solicitó el pasado 8 de abril al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, el traslado de al menos 100 internos para reducir la presión existente en la prisión y mejorar las condiciones de trabajo.

Asimismo, CSIF reclama el traslado inmediato del agresor a otro centro penitenciario y exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de la plantilla, como el refuerzo de personal, la formación en defensa personal y la dotación de medios como pistolas táser.

El sindicato concluye que la situación actual responde a problemas estructurales como la masificación, la falta de recursos y la escasez de personal en el centro penitenciario.