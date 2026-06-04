El Almería parte como ligero favorito en los playoffs

Cuatro equipos lucharán desde este fin de semana por la última plaza de ascenso a Primera División. Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón afrontan una promoción que, según las estimaciones de Betfair, se presenta más abierta de lo que reflejan los porcentajes.

El Almería arranca como principal candidato al ascenso con un 29,6% de probabilidades, por delante del Málaga (25,3%), Las Palmas (24,6%) y Castellón (20,5%). Los rojiblancos afrontan el playoff con varias bazas a su favor: finalizaron terceros en la fase regular, contarán con el factor campo durante toda la promoción y disponen de la ventaja clasificatoria en caso de empate tras una hipotética prórroga.

El conjunto dirigido por Rubi cerró la temporada con 74 puntos, fue uno de los equipos más goleadores del campeonato y se mostró especialmente sólido en casa, donde sumó 47 puntos, consolidándose como el mejor local de la categoría junto al Racing de Santander. Además, el precedente más reciente alimenta la ilusión almeriense: la pasada campaña el Real Oviedo logró el ascenso tras finalizar tercero en la fase regular.

El Castellón domina los enfrentamientos directos

Sin embargo, los números dejan un dato que cuestiona el aparente favoritismo del Almería. Si se analizan exclusivamente los enfrentamientos directos entre los cuatro equipos que disputarán el playoff, el Castellón ha sido el conjunto más fiable. Los castellonenses sumaron 13 puntos frente a sus tres rivales de la promoción gracias a dos victorias sobre el Málaga, una victoria y un empate ante Las Palmas y un triunfo frente al Almería. Un registro que les convierte en el mejor equipo del mini campeonato particular entre los aspirantes al ascenso.

Por detrás aparecen Almería y Málaga, ambos con 9 puntos. Los rojiblancos lograron una victoria ante cada uno de sus rivales —Málaga, Castellón y Las Palmas—, mientras que los andaluces también alcanzaron esa cifra tras vencer una vez al Almería y en dos ocasiones a Las Palmas. Por su parte, el conjunto canario fue el equipo con peor balance en estos cruces directos. Únicamente consiguieron 4 puntos, fruto de una victoria frente al Almería y un empate contra el Castellón.

Así, aunque las casas de apuestas sitúan al Almería como principal favorito para regresar a Primera División, los antecedentes entre los propios contendientes reflejan una realidad distinta: el Castellón ha sido el equipo que mejores resultados ha obtenido ante los rivales que tendrá en el camino hacia el ascenso.