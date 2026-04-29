El eco de la Semana Santa retumba en la entrega de premios de Guion Cofrade

Con un hilo conductor en el que el eco de los sonidos y aromas que aún residen en la mente de los cofrades eran protagonistas, mezclándose, a su vez, con la añoranza de lo sucedido en los siete días que numerosos almerienses esperan durante todo un año, la gala de reconocimientos de Guion Cofrade cumplió su XXXVIII aniversario en un abarrotado Teatro Apolo, que fue el escenario perfecto a una noche que estuvo cargada de sorpresas, emociones, sonidos musicales y anécdotas para homenajear a la recientemente celebrada Semana Santa de 2026.

Los Premios Guion Cofrade arrancaron con el sonido de la marcha Añoranza, una composición propia de la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz a la que le puso letra el pregonero de este 2026, Daniel Valverde Miranda, pretendiendo los presentadores del acto, que fueron Alberto Sentís y Javi Gálvez, colaboradores del programa de Onda Cero, simbolizar ese sentimiento que invade a los amantes de la Semana Santa una vez que ha entrado en su templo la última de las hermandades: la añoranza por lo vivido atrás y el deseo de la pronta llegada de la siguiente estación de penitencia.

Precisamente, la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz, que se encuentra viviendo su XXX aniversario, protagonizó el aspecto musical de la jornada, ya que sus músicos estuvieron presentes en un acto que tuvo recuerdos para cada una de las personas que alrededor de la provincia de Almería continúan engrandeciendo la vida de las casas de hermandad.

Fotografía de familia Premios Guion Cofrade 2026 | Onda Cero

En lo que respecta a los premiados de 2026, la lista se completó del siguiente modo:

- Labor fotográfica: Antonio Jesús Orts Beltrán.

- ‘CongreSur’ al momento estelar: Hermandad del Calvario.

- Trayectoria Cofrade: Pepe Cárdenas.

- ‘Román Seguros’ trayectoria como Costalero: Manuel López Domene.

- Trayectoria Artística: Carmen Muley Sorroche.

- Conservación del Patrimonio: Joaquín Gilabert López.

- Trayectoria histórica: Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Vera).

- ‘Taberna Entrefinos’ a la Trayectoria Musical: Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz.

- Guion de Honor: Daniel Valverde Miranda.

En definitiva, se trató de una noche mágica y emocionante en la que Guion Cofrade volvió a reunir a los cofrades de la provincia para agradecerles y reconocerles su trabajo para que la semana de pasión siga haciéndose más grande en cada uno de los rincones de Almería.