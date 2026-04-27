El Centro Comercial Torrecárdenas reúne a la afición de la UD Almería con una semana llena de fútbol

El Centro Comercial Torrecárdenas se ha convertido estos días en un lugar de encuentro para los seguidores de la UD Almería. Esta semana organizó varias actividades centradas en el fútbol que reunieron a numerosos aficionados y familias.

El jueves 23 de abril, los jugadores Rodrigo Ely y Dion Lopy visitaron el centro comercial en un acto celebrado junto al club y con la colaboración de BMW Automotor Costa Almería. La cita contó con una gran asistencia y un ambiente muy animado. Los futbolistas compartieron tiempo con los seguidores, participaron en distintas dinámicas y conversaron con ellos en un momento importante de la temporada.

Además, algunos aficionados pudieron disfrutar de un Meet & Greet exclusivo, donde tuvieron la oportunidad de conocer a los jugadores, hacerse fotos y conseguir autógrafos. El evento sirvió también para reforzar el apoyo de la afición al equipo en la lucha por el ascenso.

La programación continuó el sábado 25 de abril con La Gran Fiesta Infantil del Fútbol, una jornada pensada para los más pequeños que también tuvo una gran acogida. Durante toda la mañana, muchas familias participaron en actividades como rocódromo, dianas, portería de precisión, chutómetro y futbolín humano.

Uno de los momentos más destacados fue la actuación de Moha Freestyler, que sorprendió al público con su espectáculo y después ofreció una sesión formativa para enseñar a niños y niñas algunas técnicas de freestyle fútbol.

Con este tipo de iniciativas, el Centro Comercial Torrecárdenas refuerza su apuesta por ofrecer propuestas de ocio participativas y seguir siendo un punto de referencia social y deportivo en Almería.