Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el agua en el Puerto de Garrucha

Encuentra el cadáver de un hombre flotando en el agua en el Puerto de Garrucha. Se trata del cadáver de un varón, del que de momento no han trascendido más detalles, salvo que a primera hora de la mañana, era localizado en el agua en el Puerto de Garrucha (Almería).

Según fuentes del Servicio Unificado de Emergencias del 112 Andalucía, el Servicio Local de Protección Civil de Garrucha alertaba del hallazgo después de recibir algunos avisos que alertaban de la presencia de un cuerpo sin vida bocabajo flotando en el agua, a la altura del monumento de la Virgen del Carmen. A partir de entonces, desde la sala coordinadora se movilizaba todo el operativo correspondiente, movilizando también a la Guardia Civil. En este sentido, se ha informado de que se ha activado el protocolo judicial para aclarar las circunstancias del suceso.