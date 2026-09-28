El Ejido llena el otoño de cultura con teatro, música y actividades para toda la familia

El Ayuntamiento ha presentado la nueva programación cultural para este otoño, una propuesta que busca que la cultura siga formando parte de la vida cotidiana de los ejidenses, con una oferta diversa que combina espectáculos escénicos, música, cine, flamenco, patrimonio, talleres y actividades

dirigidas a públicos de todas las edades.

La concejal del Área, Elena Gómez, ha señalado que “la programación parte de una concepción amplia de la cultura, que va más allá de asistir a un espectáculo en el Auditorio. Descubrir el patrimonio, aprender, compartir una actividad en familia, disfrutar de una película, emocionarse con una canción, reír con una obra de teatro o encontrarse con otras personas forman parte también de una agenda cultural que pretende llenar los próximos meses de propuestas diferentes y para públicos diversos”.

Gómez también ha adelantado que “este un otoño vamos a hacer un guiño muy especial al gran acontecimiento cultural que viviremos en 2027 con el 50 aniversario de nuestro Festival de Teatro”.

Por eso, la programación del Otoño Cultural arrancará con teatro de la mano de Marta Hazas y Javier Veiga y su espectáculo ‘Un matrimonio sin filtros’, al que se sumarán durante los próximos meses propuestas como ‘Dancing Machine – Michael Jackson Tribute’, ‘Burundanga’ y el espectáculo de Melody.

La programación continuará durante noviembre y diciembre con nombres destacados de la escena y la cultura como el artista flamenco José Mercé; el consagrado actor y poseedor de una butaca de honor en nuestro auditorio José Sacristán, y los humoristas Luis Piedrahita, Guelmi y David Domínguez, configurando una oferta escénica que incorpora teatro, música y humor y que busca llegar a diferentes perfiles de público.

La agenda cultural también piensa en los más pequeños y en las familias, con la actuación del Payaso Tallarín de Cantajuegos en el Auditorio. Y junto a la programación escénica, “hemos reforzado las actividades vinculadas al patrimonio y a la historia del municipio, con especial protagonismo de Ciavieja, donde vamos a continuar con las visitas y los talleres familiares”.

Entre las propuestas previstas se encuentran ‘Cultura servida en barro’, ‘Juegos de Roma’ y, con motivo de la Navidad, ‘Con cálamo y pergamino’. “Estas actividades permitirán que los niños se acerquen a la historia de una manera diferente, tocándola, experimentándola y jugando con ella, con el objetivo de que los espacios patrimoniales no sean únicamente lugares que se visitan, sino espacios que se viven y en los que se puede aprender y disfrutar en familia”.

En esta misma línea, el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación de otoño como “un espacio abierto, cercano y dinámico para talleres pensados para compartir tiempo en familia, tocar, experimentar, construir, jugar y compartir”, a través de propuestas vinculadas a disciplinas como la cerámica y la resina, ha explicado Gómez.

El Centro de Interpretación acogerá también una de las propuestas destacadas de este otoño: el III Ciclo de Cine Mediterráneo, un espacio en el que confluyen historias, culturas, familias, migraciones, relaciones, conflictos, sueños y esperanzas en torno a orillas del Mar.

En esta tercera edición, que arrancará el 6 de octubre, se proyectarán en las noches de los martes seis películas: ‘Calle Málaga’, de Maryam Touzani; ‘El extranjero’, de François Ozon; ‘La voz de Hind’, de Kaouther Ben Hania; ‘La furia’, de Gemma Blasco; ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet; y ‘Love Me Tender’, de Anna Cazenave Cambet.

Asimismo, se desarrollará una programación especial con motivo del Día Internacional del Patrimonio, que se conmemora igualmente el 16 de noviembre, con actividades destinadas a acercar la historia del municipio de una manera diferente y mediante propuestas participativas para todos los públicos.

Para concluir, la concejala ha invitado a la ciudadanía “a vivir la programación, elegir una obra de teatro, acudir con los hijos a uno de los talleres, acercarse a Ciavieja, descubrir una película del Ciclo de Cine Mediterráneo, escuchar música, acudir al teatro y, sobre todo, compartir la cultura”.