El eclipse solar total de 2027 podrá verse en Almería

El eclipse solar que el 2 de agosto de 2027 tendrá a Andalucía como observadora excepcional ofrecerá una oscuridad total en 115 municipios de la comunidad, de los que 10 serán en Almería. Un acontecimiento de extraordinaria relevancia científica, social, divulgativa y territorial. Además, será de nuevo protagonista del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, que será visible en toda la región, a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Por su parte, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en Andalucía de manera parcial.

Así se ha puesto de relieve durante la reunión del comité de dirección del trío de eclipses, liderado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para coordinar todas las actividades alrededor de este fenómeno astronómico. Han formado parte de este encuentro el Observatorio de Calar Alto (CAHA) de Almería; el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en Granada; el Real Observatorio de la Armada (ROA), ubicado en San Fernando (Cádiz); el Foro del Espacio de Sevilla; y la Fundación Descubre, que está desarrollando un buscador web para consultar los puntos más locales de cada provincia que atravesará la franja de totalidad y que se darán a conocer en breve.

Todas estas entidades participan también en el grupo de trabajo interinstitucional creado a principios de abril, en el que junto a Universidad están las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Turismo y Andalucía Exterior; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Este equipo trabaja en coordinación con la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses (CITE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El objetivo central de este grupo es facilitar a la ciudadanía y a los visitantes una experiencia única y segura, aprovechando el evento como oportunidad para el desarrollo de actividades científicas, educativas y turísticas, y difundir el conocimiento científico y la innovación en relación con este fenómeno.

Por su parte, la Fundación Descubre será la encargada de gestionar la Oficina Técnica de los Eclipses de Andalucía, respondiendo así a la necesidad de disponer de un instrumento operativo que permita desarrollar funciones de información, orientación, coordinación técnica, acompañamiento a entidades locales, articulación de recursos o apoyo a la preparación del territorio.

ACTIVIDADES

De este modo, en el marco de las actividades que se están diseñando con motivo del trío de eclipses habrá proyectos de Ciencia Ciudadana que faciliten la participación activa de la sociedad en cuestiones relacionadas con la protección del cielo oscuro y la sostenibilidad medioambiental, toda vez que tendrán lugar encuentros con la ciudadanía bajo la actividad denominada 'Cafés con Ciencia' donde los investigadores conversarán con grupos reducidos de personas en un ambiente distendido.

También, ya en el ámbito educativo se planificará una línea específica que permitirá no solo facilitar recursos a los centros en torno a la astronomía, sino integrarlos como agentes difusores del conocimiento, así como la formación de los profesores en esta ciencia, con acciones como programas de observación participativa con formación previa ('Embajadores del eclipse'), kits educativos para colegios (explicación del fenómeno, seguridad visual, experimentos) y colaboración con los centros de profesorado (CEP) y la Red Andaluza de Centros STEAM.