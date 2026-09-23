Detenidos dos hombres cuando la Policía los sorprendió robando en un bar de El Ejido

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres, de 51 y 44 años, ambos con numerosos antecedentes policiales, después de ser sorprendidos en el interior de un bar de El Ejido al que presuntamente habían entrado tras violentar el acceso con la intención de sustraer dinero de las máquinas recreativas del establecimiento.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado lunes en la zona norte del municipio, después de que una llamada al 091 alertara de que dos individuos habían conseguido levantar por la fuerza la persiana metálica de un establecimiento.

Varias patrullas acudieron rápidamente al lugar y los agentes comprobaron que la entrada presentaba signos de haber sido forzada. Además, todo apuntaba a que los sospechosos todavía podían encontrarse dentro del local.

Los policías establecieron un dispositivo de seguridad alrededor del establecimiento antes de acceder a su interior. En ese momento, uno de los presuntos autores salió corriendo y trató de escapar, aunque fue alcanzado y detenido poco después en la vía pública. El segundo hombre fue localizado escondido en la cocina del bar y optó por entregarse a los agentes cuando fue descubierto.

En el interior del establecimiento, los agentes encontraron el local completamente desordenado y observaron que varias de las máquinas recreativas habían sido manipuladas y presentaban claros signos de haber sido forzadas. Durante la intervención también fueron localizadas una palanqueta metálica y unos guantes que, presuntamente, habrían sido utilizados durante el robo.

Tras su arresto, ambos hombres fueron conducidos a las dependencias de la Policía Nacional. Posteriormente, junto con las diligencias policiales, fueron puestos a disposición judicial correspondiente de la Sección Civil y de lo Penal del Tribunal de Instancia de El Ejido, como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en las cosas.