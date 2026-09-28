Detenida una mujer por provocar presuntamente el incendio de una vivienda en Huércal Overa

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora del incendio registrado el pasado día 10 en una vivienda de Huércal Overa, un suceso en el que un matrimonio y sus dos hijos menores se encontraban en el interior del inmueble cuando comenzaron las llamas.

El aviso llegó a través del teléfono de emergencias 062, alertando de que una vivienda de la localidad se encontraba en llamas. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Huércal Overa. A su llegada, los agentes observaron que el fuego afectaba principalmente a la planta superior de la casa.

En ese momento, los residentes y algunos vecinos estaban tratando de controlar las llamas. El matrimonio que se encontraba en el interior junto a sus dos hijos menores sufrió quemaduras mientras intentaba apagar el incendio. Una vez extinguido el fuego, los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Huércal Overa se hicieron cargo de las primeras actuaciones para determinar el origen del siniestro.

La investigación permitió a los agentes reconstruir lo ocurrido y centrar las sospechas en una vecina de la zona. Según las pesquisas realizadas, la mujer habría accedido a la parte superior de la vivienda a través del patio y, presuntamente, habría utilizado un mechero para prender fuego a las cortinas de una de las habitaciones.

Las llamas se habrían propagado posteriormente por la estancia, provocando el incendio que obligó a los ocupantes de la vivienda a intentar sofocarlo. La investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió esclarecer las circunstancias en las que se inició el fuego e identificar a la presunta responsable.

Finalmente, la mujer fue detenida como supuesta autora de los hechos y quedó a disposición de la autoridad judicial. La actuación de los agentes permitió además auxiliar al matrimonio y a sus dos hijos menores, que se encontraban en el interior de la vivienda cuando se produjo el incendio.