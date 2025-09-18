Detenida la mujer acusada de apuñalar a su expareja con un cuchillo en Pescadería

La Policía Nacional ha detenido a la mujer de 57 años de edad que en la tarde de ayer supuestamente apuñaló en el costado izquierdo a su ex pareja sentimental con un cuchillo jamonero en una vivienda situada en la calle Remo, en el barrio de Pescadería, en la capital almeriense, cuya disputa se habría iniciado en el seno familiar.La sospechosa reconoció los hechos ante los agentes y tuvo que ser trasladada, junto con la víctima, al Hospital Universitario Torrecárdenas, tras un cuadro de ansiedad después de lo ocurrido. Fue el hijo de la pareja divorciada el que alertó a los servicios policiales y de emergencias. La víctima, de unos 63 años, se encuentra bajo observación médica a la espera de ver su evolución.

El hombre cuenta con antecedentes policiales por delitos de malos tratos. La detenida pasará a disposición judicial en las próximas horas.