SUCESOS

Una mujer apuñala a un hombre en el barrio de Pescadería

Tanto la presunta autora como la víctima han sido trasladados al Hospital Universitario Torrecárdenas

Europa Press

Almería |

Imagen de archivo del barrio de Pescadería
Imagen de archivo del barrio de Pescadería | Ayuntamiento de Almería

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber sido apuñalado en el costado por una mujer, que también ha sido trasladada al centro sanitario, en una vivienda situada en la calle Remo del barrio almeriense de Pescadería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado que sobre las 18,30 de la tarde de ayer horas se recibió una llamada de un familia en la que se alertaba de que había un varón herido de arma blanca tras una supuesta disputa.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y efectivos sanitarios, que atendieron a la pareja y la trasladaron tanto a la presunta autora como a la víctima al centro hospitalario. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación.

