Demanda histórica: Níjar ya tiene su propio parque de bomberos

El municipio de Níjar ha inaugurado este lunes su nuevo parque de bomberos, una infraestructura demandada que viene a reforzar la seguridad local y pone fin a una reivindicación histórica. El acto ha contado con la participación del alcalde, José Francisco Garrido, y del presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina.

El proyecto, financiado por el Ayuntamiento con una inversión cercana al millón de euros, dispone de una superficie construida de 1.200 metros cuadrados repartidos en dos plantas. El edificio alberga oficinas, hangares para vehículos, talleres, zonas de trabajo y descanso, así como el conjunto de dependencias necesarias para la operatividad del servicio.

Durante la inauguración, el alcalde ha señalado que la apertura del parque supone el cumplimiento de un compromiso adquirido hace catorce meses, coincidiendo con la colocación de la primera piedra. Garrido ha subrayado que la instalación está completamente equipada y preparada para atender a la ciudadanía, destacando su papel en la protección de viviendas, empresas y explotaciones agrícolas. Asimismo, ha incidido en que este servicio marca el inicio de una nueva etapa en materia de seguridad para el municipio.

El regidor ha recordado que la puesta en marcha del parque de bomberos se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad en Níjar. Entre las actuaciones desarrolladas en los últimos tres años, ha mencionado el aumento de la plantilla de Policía Local, la modernización de medios, la creación de nuevas unidades como la Patrulla Rural, la Patrulla Marítima y el Grupo Operativo de Respuesta, así como la renovación de vehículos y la incorporación de un camión autobomba para Protección Civil. También ha destacado las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil y de la futura Jefatura de la Policía Local.

Garrido ha agradecido además la colaboración de la Diputación de Almería y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense, cuyo convenio ha permitido mantener el servicio durante la construcción del parque.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha calificado la inauguración como un hito histórico que responde a una demanda existente desde 2003, cuando el municipio superó los 20.000 habitantes. García Alcaina ha resaltado que la nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias gracias a su ubicación estratégica, al tiempo que ha puesto en valor la cooperación institucional que ha hecho posible el proyecto.

El presidente provincial también ha destacado la repercusión del nuevo parque en el ámbito turístico, señalando que Níjar triplica su población en verano y constituye uno de los principales referentes del turismo en la provincia. En este sentido, ha afirmado que la puesta en marcha del servicio contribuirá a reforzar la seguridad tanto de los residentes como de los visitantes.