El Cuevas CF rechaza los insultos racistas sufridos por uno de sus jugadores y anuncia tolerancia cero

Los hechos se produjeron durante la segunda mitad del encuentro, tanto sobre el terreno de juego como posteriormente desde la grada.

La dirección del Cuevas Club de Fútbol ha expresado públicamente su "profundo malestar, indignación y absoluto rechazo" ante los insultos y expresiones de carácter racista que, según el club, sufrió uno de sus jugadores durante el partido disputado el pasado 30 de septiembre frente al Torreperogil, correspondiente a la quinta jornada de la División de Honor Andaluza.

"Contra el racismo, tolerancia cero", ha señalado la entidad en un comunicado en el que muestra su respaldo al futbolista afectado. Los hechos se habrían producido en el campo jiennense durante la segunda parte, primero a raíz del comportamiento de un jugador del equipo local y posteriormente con nuevos insultos procedentes de la grada.

Desde el Cuevas Club de Fútbol han rechazado de forma contundente tanto los insultos racistas que se habrían producido dentro del terreno de juego como los comportamientos y expresiones procedentes de las gradas. El club ha defendido que el racismo y cualquier manifestación discriminatoria deben permanecer al margen del fútbol y ha apelado además a la responsabilidad de transmitir estos valores a los jugadores de las categorías inferiores.

Según la versión trasladada por la entidad deportiva, los hechos comenzaron alrededor del minuto 38 de la segunda parte, cuando el marcador reflejaba un 1-2 favorable al Cuevas. En ese momento, un jugador del conjunto rival se habría dirigido al futbolista almeriense y le habría proferido el insulto "negro de mierda", según el relato del jugador afectado.

A raíz de esa expresión se produjo un enfrentamiento entre ambos futbolistas. Durante el incidente, "otro futbolista rival propinó un manotazo en la cara" al jugador del Cuevas, quien "reaccionó agarrándolo del cuello". Varios compañeros intervinieron rápidamente para separarlos y el árbitro terminó expulsando a los dos jugadores.

El futbolista del Cuevas habría vuelto a recibir insultos cuando abandonaba el terreno de juego, esta vez desde la grada. Según el club, estos hechos también habrían quedado reflejados en el acta arbitral.

La entidad sostiene que varios aficionados, a los que identifica como seguidores locales, se dirigieron al jugador después de su expulsión con diferentes insultos y amenazas, llegando incluso a realizar "imitaciones del sonido de un mono".

Ante esta situación, el árbitro activó el protocolo establecido frente a la violencia verbal, realizó la correspondiente advertencia a través de la megafonía del estadio y comunicó los hechos al delegado de campo. Tras estas actuaciones, el encuentro pudo continuar con normalidad.

El Cuevas Club de Fútbol ha reclamado a la Federación y al Comité de Competición que estudien lo ocurrido "con la máxima seriedad" y adopten las medidas que consideren oportunas. El club también ha anunciado que llevará a cabo las acciones y reclamaciones necesarias para defender sus intereses y, especialmente, los del jugador afectado.