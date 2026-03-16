Cruz Roja atendió a más de 31.600 personas en Almería durante 2025

Cruz Rojaatendió durante 2025 a 31.609 personas en la provincia de Almería mediante distintos programas dirigidos a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Entre sus principales actuaciones estuvieron la inclusión social, el acompañamiento a personas mayores, la orientación laboral, la atención a población migrante y la intervención en emergencias.

Según los datos presentados en la memoria anual de la organización, el año pasado se realizaron 126.452 intervenciones, que dieron lugar a 238.671 respuestas de ayuda. El presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, destacó que muchas de las situaciones que viven las personas atendidas son “emergencias cotidianas”, como la falta de recursos, la soledad o la dificultad para encontrar un empleo digno.

La actividad de la organización fue posible gracias al trabajo de su equipo técnico y al compromiso de más de 2.200 voluntarios, además del apoyo de 11.955 socios y empresas colaboradoras. Durante el año, el voluntariado dedicó más de 84.600 horas de trabajo, lo que permitió reforzar la presencia de Cruz Roja en 75 municipios de la provincia.

El principal ámbito de actuación fue la inclusión social, donde 17.497 personas recibieron apoyo para afrontar problemas relacionados con la pobreza o la dificultad para cubrir necesidades básicas. Según la organización, más del 90 % de las familias atendidas vive en situación de pobreza o exclusión social, lo que refleja la persistencia de esta problemática en la provincia.

En el área laboral, el plan de empleo de Cruz Roja apoyó a 5.745 personas mediante orientación, formación y prácticas en empresas. Gracias a estos programas, 982 personas lograron encontrar trabajo, con la colaboración de 371 empresas, mientras que otras 793 personas recibieron formación para mejorar sus oportunidades en el mercado laboral.

Además, la organización también desarrolló actuaciones en emergencias y atención a migrantes. Durante 2025 se atendió a casi 6.000 personas en situaciones de emergencia y a 12.745 personas migrantes, entre ellas 1.378 solicitantes de asilo o refugiados. De cara a 2026, Cruz Roja prevé continuar trabajando para reducir la vulnerabilidad social y mejorar la respuesta ante cualquier tipo de crisis.