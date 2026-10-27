Crespo afirma que Feijóo garantizará la subida anual de las pensiones sin perder poder adquisitivo

La candidata del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, las pensiones aumentarán cada año para garantizar que las personas mayores no pierdan calidad de vida ni poder adquisitivo.

Crespo ha realizado estas declaraciones tras participar junto a otros candidatos y representantes del partido en un encuentro con mayores celebrado en Roquetas de Mar, donde ha defendido que las pensiones deben permitir afrontar los gastos cotidianos. En este sentido, ha señalado que el objetivo es que los pensionistas puedan llenar la cesta de la compra, pagar sus facturas y vivir con tranquilidad después de toda una vida de trabajo.

La dirigente popular ha reivindicado que las pensiones no constituyen un regalo, sino el resultado de años de esfuerzo, trabajo y cotizaciones. Por ello, ha considerado que garantizar su protección y mantener su capacidad adquisitiva es una cuestión de justicia y dignidad, además de una prioridad que deben asumir las administraciones públicas.

En relación con el denominado 'Contrato con España' de Feijóo, que incluye el compromiso de garantizar el sistema público de pensiones y actualizar las prestaciones conforme al IPC, Crespo ha cuestionado la credibilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta materia. A su juicio, el líder socialista no ofrece garantías suficientes para proteger los ingresos de los pensionistas.

Crespo ha reconocido que el aumento del precio de los productos esenciales y de los suministros del hogar, como la electricidad y el agua, representa una preocupación cada vez mayor para numerosas familias. La candidata ha advertido de que esta situación repercute especialmente en los hogares con menos margen económico.

Ante este escenario, la representante del PP ha señalado que el IPC ha alcanzado el 4,7 por ciento en 2026 y ha defendido la puesta en marcha de medidas que ayuden a las familias y a los mayores a llegar a final de mes sin que su capacidad de compra siga deteriorándose.

Crespo ha explicado que Feijóo prevé impulsar un plan para mejorar el poder adquisitivo mediante distintas iniciativas dirigidas a las familias y a las personas mayores, entre ellas una reducción de la carga fiscal. Según ha indicado, la intención es que los ciudadanos puedan conservar una mayor parte de sus ingresos y que los impuestos no supongan un obstáculo añadido para afrontar sus gastos diarios.

Entre las medidas planteadas, la candidata ha mencionado la revisión de las más de cien subidas tributarias que atribuye al Ejecutivo central, así como la duplicación de las deducciones por hijo y la exención fiscal para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros. También ha aludido a la aplicación temporal de un IVA del cero por ciento a productos básicos, como la leche, los huevos, la carne, el pescado, el queso, las frutas y las verduras, mientras continúe la inflación.

Por otro lado, Crespo ha alertado sobre la soledad no deseada, un fenómeno que, según los datos que ha citado, afecta a una de cada cinco personas en España y a más de un millón de andaluces. La dirigente popular ha defendido la necesidad de abordar esta problemática también en Almería mediante iniciativas de prevención, acompañamiento y atención a las personas mayores que viven solas.

En este ámbito, el PP propone desarrollar una estrategia nacional y promover un pacto de Estado para las personas mayores que permita detectar y prevenir situaciones de aislamiento, fomentar el envejecimiento activo, impulsar el voluntariado y establecer redes de apoyo y acompañamiento.

La formación también plantea incrementar un 50 por ciento las ayudas a la dependencia, reducir los tiempos de tramitación de las prestaciones, ampliar las plazas residenciales y fortalecer los recursos destinados a los cuidados domiciliarios y al apoyo de las personas cuidadoras.

Por último, Crespo ha defendido que las personas mayores deben poder realizar sus gestiones con las administraciones y las entidades bancarias sin dificultades. En este sentido, ha advertido de que la transformación digital no debe convertirse en un impedimento para este colectivo ni contribuir a su aislamiento.