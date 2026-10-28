El Cooltural Fest de Almería recibe un premio nacional por su compromiso con la diversidad y la inclusión en el Congreso de los Diputados

Crash Music y la Fundación Music For All han sido distinguidas en la novena edición de los Premios de Diversidad e Inclusión gracias al proyecto Cooltural Fest, que ha obtenido el segundo puesto en la categoría de Mejor plan estratégico de diversidad e inclusión, dentro del apartado dirigido a pequeñas y medianas empresas (pymes). El galardón reconoce la labor conjunta de ambas entidades para promover un modelo de cultura y música en directo basado en la diversidad, la equidad y la inclusión.

Los premios, impulsados por la Fundación Adecco y el Club de Excelencia en Sostenibilidad y presididos honoríficamente por Sus Majestades los Reyes de España, se han celebrado en la sala Constitucional del Congreso de los Diputados. En esta novena edición, los galardones han puesto en valor iniciativas empresariales que incorporan la diversidad y la inclusión a sus estrategias y generan un impacto positivo en la sociedad.

El reconocimiento al Cooltural Fest proyecta a escala nacional el trabajo que desarrollan Crash Music y la Fundación Music For All, con Almería como referente de una forma de organizar la música en directo en la que la inclusión constituye una parte esencial de la experiencia cultural.

La inclusión, integrada en la experiencia musical

El proyecto Cooltural Fest refleja el compromiso compartido de Crash Music y la Fundación Music For All con una industria musical más inclusiva, en la que la diversidad y la igualdad de oportunidades ocupen un lugar central.

El premio se enmarca en una categoría que evalúa cómo las organizaciones incorporan la diversidad, la equidad y la inclusión a sus planes estratégicos. La posición alcanzada por el festival supone un respaldo a la labor de ambas entidades y a la necesidad de integrar estos principios en el desarrollo de iniciativas culturales y musicales.

La música tiene una gran capacidad para reunir a personas, propiciar experiencias comunes y contribuir a los cambios sociales. En este contexto, propuestas como el Cooltural Fest muestran cómo los festivales y los profesionales del sector pueden contribuir a construir una cultura más accesible, diversa e inclusiva.

La presencia de Crash Music y la Fundación Music For All entre las iniciativas premiadas permite dar mayor visibilidad al trabajo realizado desde Almería y a su contribución a nuevas formas de concebir la producción musical y la experiencia del público.

Los Premios de Diversidad e Inclusión distinguen proyectos de organizaciones de distintos tamaños y sectores que incorporan estos valores a su actividad. En la categoría de Mejor plan estratégico de diversidad e inclusión para pymes, el primer puesto ha recaído en EGA Master, mientras que el Cooltural Fest ha conseguido la segunda posición.

Con este galardón, Crash Music y la Fundación Music For All refuerzan la proyección de un modelo que conecta la música en directo con el compromiso social y sitúa la inclusión entre los elementos clave para el presente y el futuro de la industria musical.