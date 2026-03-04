“Como el perro y el gato” se emite en directo desde el Centro Comercial Torrecárdenas por su tercer aniversario Pet Friendly

El programa nacional de Como el perro y el gato, de Onda Cero, se emitirá en directo el próximo sábado 7 de marzo desde el Centro Comercial Torrecárdenas, con motivo de la celebración de su tercer aniversario como espacio Pet Friendly. Una jornada que convertirá a Almería en la capital del mundo animal con actividades para toda la familia y sus mascotas.

A partir de las 15:00 horas, el espacio presentado por Carlos Rodríguez trasladará sus micrófonos hasta el propio centro comercial para ofrecer un programa especial cargado de divulgación, entrevistas y contenidos dedicados al bienestar animal, en pleno corazón de una cita que ya se ha consolidado como el día más canino del año en la ciudad.

Tras tres años apostando por la integración de los animales de compañía en sus instalaciones, el Centro Comercial Torrecárdenas conmemora su aniversario Pet Friendly con un evento que combina ocio, formación y solidaridad. La jornada cuenta con la colaboración del Centro de Protección y Adopción Animal Municipal de Almería y de las asociaciones Miau Adopciones, Alma Felina, Furia y Almeriya, reforzando así el compromiso con la adopción responsable.

Durante todo el día habrá espacios informativos dedicados a la adopción y al bienestar animal, acercando al público la labor que realizan estas entidades.

La programación arrancará por la mañana con una intervención asistida (11:00 a 11:30), destinada a poner en valor los beneficios emocionales y sociales que aportan los animales.

A las 11:30 tendrá lugar una exhibición profesional de agility, en la que perros entrenados demostrarán su destreza superando distintos obstáculos guiados por adiestradores especializados. Posteriormente, de 12:15 a 13:00, los asistentes podrán participar junto a sus propias mascotas en una experiencia agility adaptada, con túneles, saltos bajos y pequeñas pruebas de obediencia, siempre bajo supervisión profesional.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 13:00 horas con los desfiles caninos en la Plaza Mónsul. En primer lugar, se celebrará el concurso con perros previamente inscritos a través de la App del centro comercial. Solo los 20 primeros inscritos, que cumplan todos los requisitos, podrán participar en las tres categorías; elegancia, para los perros con más estilo; simpatía, para los más carismáticos; parecido con su dueño, para demostrar que, efectivamente, las mascotas se parecen a sus propietarios.

Los ganadores de cada categoría recibirán un cheque regalo de 200 euros para canjear en Kiwoko del propio centro comercial.

A continuación, se celebrará un desfile solidario con perros del Centro Municipal Zoosanitario de Almería que buscan una segunda oportunidad.

Entre las 12:00 y las 14:00 también habrá animación y fotomatón perruno, donde los participantes podrán conseguir la foto oficial del evento en formato pasaporte, siempre siendo usuarios de la App. Por la tarde, de 17:00 a 19:00, habrá una segunda oportunidad para obtener este recuerdo.

Tras la emisión en directo de “Como el perro y el gato” (15:00 a 17:00), la programación continuará con actividades familiares. A las 16:30 se celebrará el primer pase de “Ladracuentos”, una propuesta para fomentar el amor por los animales y la lectura entre los más pequeños, que repetirá sesión a las 18:00.

La exhibición de agility regresará a las 17:00 con un segundo pase profesional, seguida de una nueva experiencia participativa a las 17:45 para que dueños y mascotas vuelvan a disfrutar del circuito.

Durante toda la jornada, se recordará la importancia de la tenencia responsable: las mascotas participantes deberán tener su cartilla veterinaria al día, estar desparasitadas y llevar collar; en caso necesario, se recomienda el uso de bozal.

El sábado 7 de marzo, desde las 15:00 horas, la radio y el mundo animal se darán la mano en directo desde el Centro Comercial Torrecárdenas de Almería, en una cita que promete emoción, diversión y muchas historias con final feliz.