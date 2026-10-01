El colegio rural San Miguel de Pulpí estará ampliado en septiembre de 2027 tras una inversión de 2,8 millones

La Junta de Andalucía prevé finalizar en septiembre de 2027 las obras de ampliación del Colegio Público Rural (CPR) San Miguel de San Juan de los Terreros, en Pulpí, tras una inversión de 2.836.905 euros.

La actuación permitirá elevar la capacidad del centro hasta los 225 puestos escolares y retirar el módulo de aulas prefabricadas que actualmente forma parte de las instalaciones. Las obras comenzaron el pasado 18 de septiembre con la colocación de la primera piedra.

La ampliación se desarrollará en dos fases. En la primera se construirá un nuevo edificio adosado al actual y, posteriormente, se retirará el módulo prefabricado, se levantará un gimnasio y se reformará el edificio existente.

El centro se convertirá así en un colegio de tipo C1, con una línea de Infantil y Primaria, y contará con unas instalaciones adaptadas al crecimiento de la población escolar de San Juan de los Terreros.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha señalado que la actuación era una demanda de la comunidad educativa desde hace años y ha vinculado la ampliación al crecimiento de población escolar de esta zona de Pulpí. El CPR San Miguel cuenta además con sedes en El Convoy y Pozo de la Higuera.