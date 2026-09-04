El CIP muestra en septiembre la mirada de Carlos de Paz sobre la vida cotidiana en las calles de Almería

El Centro de Interpretación Patrimonial de Almería acoge durante todo el mes de septiembre la exposición 'El teatro de la calle', una selección de fotografías de Carlos de Paz surgida de un proyecto colectivo que se ha desarrollado durante un año en torno al aprendizaje y la práctica de la fotografía humanista.

La propuesta invita a recorrer las calles con una mirada diferente, basada en observar, esperar y captar aquello que ocurre de manera natural. Las imágenes prescinden de montajes y artificios para centrarse en situaciones espontáneas, expresiones, gestos y escenas cotidianas en las que las personas adquieren todo el protagonismo.

La muestra ha sido impulsada por el Colectivo Fotográfico Desencuadre junto al Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería. Las visitas pueden realizarse de martes a domingo entre las 10,30 y las 13,30 horas, mientras que de martes a sábado también permanecerá abierta por la tarde, de 18,00 a 21,00 horas.

Durante la presentación de la exposición, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha puesto en valor la fotografía como una herramienta capaz de mostrar la ciudad desde una perspectiva cercana y ayudar a comprender mejor su identidad.

El responsable municipal ha señalado que el proyecto centra su atención en las personas y en aquellos instantes aparentemente pequeños que forman parte de la vida diaria y que, pese a suceder ante nuestros ojos, con frecuencia pasan inadvertidos.

El programa relacionado con la exposición tendrá además una nueva cita el próximo 19 de septiembre, a las 11,00 horas, con una mesa redonda dedicada a analizar las particularidades y el significado de la fotografía de calle. La actividad estará abierta tanto a aficionados como a cualquier persona interesada en esta disciplina.

El origen de este trabajo se encuentra en un taller intensivo impartido por el fotógrafo francés Roland Laboye. A partir de aquella experiencia se formó un grupo especializado en fotografía humanista, cuyos miembros han mantenido durante meses un proceso de aprendizaje conjunto basado en el intercambio de imágenes, experiencias y opiniones.

Los participantes han realizado además sesiones periódicas de revisión de sus fotografías, con encuentros mensuales destinados a analizar y comentar colectivamente los trabajos realizados durante ese periodo.

La selección de imágenes de Carlos de Paz que ahora puede contemplarse en el CIP tiene también un componente formativo. El proyecto continuará próximamente con una nueva exposición en la que se mostrará una selección de fotografías realizadas por los distintos integrantes del grupo y compartidas durante las sesiones de trabajo.

Joaquín Pérez de la Blanca ha aprovechado la apertura de la muestra para destacar el respaldo municipal a los artistas y colectivos culturales de la ciudad, así como a las iniciativas que permiten ampliar la oferta de los espacios públicos y fomentar una actividad cultural dinámica.

El concejal ha animado tanto a los residentes como a quienes visiten la ciudad a acercarse a la exposición con calma, prestando atención a cada imagen para descubrir las situaciones, personas, expresiones y momentos inesperados que esconden las fotografías.