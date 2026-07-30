OCIO

El Centro Comercial Torrecárdenas convierte el verano en un juego con premios para sus visitantes

La campaña "Un verano frutástico" propone una experiencia interactiva con figuras gigantes de fruta, sorteos a través de una aplicación y regalos hasta el 22 de agosto

Onda Cero Almería

Almería |

El Centro Comercial Torrecárdenas convierte el verano en un juego con premios para sus visitantes
El Centro Comercial Torrecárdenas convierte el verano en un juego con premios para sus visitantes | Centro Comercial Torrecárdenas

El Centro Comercial Torrecárdenas ha estrenado una nueva campaña para animar las visitas durante este verano con una propuesta interactiva bajo el nombre "Un verano frutástico".

La iniciativa convierte el centro en un espacio más lúdico gracias a la instalación de tres enormes figuras de fruta, una sandía, una piña y una fresa que, además de servir como photocalls, permiten a los visitantes participar en un sorteo de premios.

Para hacerlo, basta con escanear el código QR que acompaña a cada figura a través de la aplicación del centro comercial. Desde ahí, los usuarios podrán acceder a una tómbola digital y comprobar al momento si han resultado premiados.

Entre los regalos hay artículos pensados para la época estival, como sombrillas, toallas, sillas y neveras de playa, colchonetas, ventiladores portátiles, bolsas de algodón, perfumes de alta gama y descuentos para Primor.

Los premios podrán recogerse en el Punto de Información el mismo día de la participación, hasta agotar existencias. La campaña permanecerá activa hasta el 22 de agosto, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente y añadir un atractivo más a la visita al centro comercial durante las vacaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid