El Centro Comercial Torrecárdenas cierra 2025 con más ventas, casi 8 millones de visitas y ocupación completa

El Centro Comercial Torrecárdenas, que pertenece a LightHouse Properties y está gestionado por Multi Iberia, terminó 2025 con resultados muy positivos, reforzando su papel como uno de los principales espacios comerciales de la provincia de Almería.

Durante ese año, el centro logró aumentar sus ventas un 7% y recibió casi 8 millones de visitantes, lo que muestra que sigue siendo un lugar muy atractivo para los consumidores y que su oferta comercial funciona bien.

A lo largo de 2025 también se incorporaron nuevos establecimientos, ampliando la variedad de tiendas y servicios. Entre las aperturas más relevantes se encuentran Casa del Libro, Coco Sushi, Bed’s, CeX, Tea Shop, ExtensionManía, Shifu Ramen, USA Fitness y Klaim. Con estas incorporaciones se han reforzado áreas como la restauración, la cultura, los servicios especializados y el ocio.

Gracias a esta estrategia, el centro ha alcanzado por primera vez el 100% de ocupación desde su apertura, lo que significa que todos los locales están ocupados y que la mezcla de marcas es sólida y equilibrada, con muchas propuestas nuevas para la provincia.

El gerente del centro, Modesto García‑Polo, destacó que el aumento tanto de ventas como de visitantes demuestra la confianza que los almerienses tienen en el centro y confirma que la estrategia comercial está funcionando. Por su parte, Fernando Cremades, responsable comercial de Multi en España, explicó que el objetivo no es solo llenar los locales, sino crear una oferta atractiva y variada que beneficie tanto a las marcas como a los clientes.

Con estos resultados, el centro comercial inicia 2026 en una posición fuerte, con expectativas de seguir creciendo y consolidándose como uno de los principales destinos de compras y ocio en Almería.