ELECCIONES 29N

Carmen Crespo: "Ir al Congreso por mi provincia es siempre un paso adelante"

La actual eurodiputada pasa por los micrófonos de Onda Cero Almería para analizar su reciente y sorprendente designación como número uno de la lista de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

ondacero.es

Almería |

ejido

¿Paso adelante o paso atrás? Carmen Crespo lo tiene claro: "Siempre adelante". La actual eurodiputada y candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Almería, Carmen Crespo, se muestra contundente y asegura que asume este reto con la máxima ilusión y un objetivo irrenunciable: centrarse al cien por cien en la defensa de los intereses de Almería en Madrid.

La política almeriense regresa a la primera línea nacional respaldada por una dilatada trayectoria en la gestión pública. Tras haber sido la primera alcaldesa de su natal Adra (2003-2011), delegada del Gobierno en Andalucía (2011-2015) y consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (2019-2024), Crespo dio el salto al Parlamento Europeo en 2024, donde actualmente preside la Comisión de Pesca. Ahora, decide volcar toda esa experiencia institucional para convertirse en la voz de los almerienses en las Cortes Generales.

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