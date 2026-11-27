Una conversación en la que hemos repasado las principales cuestiones que han marcado estos días de campaña, así como las propuestas y los compromisos del Partido Popular de cara al futuro de la provincia. Seguridad, infraestructuras, agua, la agricultura y las plagas o la recuperación de la playa en Balerma son los asuntos más urgentes para abordar en la provincia, según la candidata.

Con esta entrevista ponemos el broche final a nuestro espacio de encuentros con los representantes de las distintas formaciones políticas, ofreciendo a los oyentes la oportunidad de conocer de primera mano sus planteamientos y objetivos ante la cita electoral. Carmen Crespo ha compartido en los micrófonos de Onda Cero Almería la visión del PP sobre los retos de la provincia y los mensajes con los que su partido afronta el final de la campaña.