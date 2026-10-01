Canjáyar nos lleva al huerto

Canjáyar con su Encuentro de Artesanía y Abla con su Feria Equina aumentan el atractivo turístico de los pueblos de interior

El primer fin de semana de octubre, Abla tira de raíces para alumbrar su IV Feria Equina. Los asistentes encontrarán la exposición y venta de caballos, mulos, burros,...; también una demostración de recorte y herrajes, además de un espectáculo ecuestre completado con carrera de cintas. Se trata de una oportunidad para el reencuentro de aficionados, ganaderos, profesionales y amantes del caballo; y el disfrute en familia.

Por su parte, Canjáyar conjugará el 11 de este mes las manos virtuosas que moldean el esparto y la enea, la exhibición de mulos, el folklore y la cultura del aceite; todo ello, en una jornada donde las empresas también se tienen un papel destacado y los sabores conquistan.

Además, Caminata a La Santa en Huércal Overa; I Roquecómic, visita al Parque Minero de Macael; Tus Playas de Invierno en Vera,....

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros te habla del turismo con ángel y hasta con arcángel.